„Reinen Tisch machen“: Ex-Mönch will Mann heiraten

Im Dezember zu den Alt-Katholiken übergetreten

Im Dezember hatte Bilgri bekanntgegeben, aus der römisch-katholischen Kirche zu den Alt-Katholiken übergetreten zu sein. „In dieser Kirche ist all das verwirklicht, was auch meine Vision von Katholizismus in der modernen Welt ist. Ich glaube nicht mehr an den aufrichtigen Reformwillen in der römisch-katholischen Kirche“, begründete er seinen Schritt.