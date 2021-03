Hat Österreich nun auch einen „Mini-Weinstein“?

Sie erinnern sich sicher an Harvey Weinstein, jenen amerikanischen Filmmogul, der die weltweite „#MeToo“-Debatte ausgelöst hat, weil Frauen auch „freundschaftliche Klapse auf den Po“ als sexuelle Belästigung empfanden. Zu Recht. In Wien tobt nun ein Prozess nach der Entlassung einer Mitarbeiterin in einem Medienunternehmen. Sie wirft dessen Boss eben das vor: sexuelle Belästigung. Ihr Aussehen hätte eine zentrale Rolle gespielt, er hätte sie begrapscht und anzügliche Bemerkungen und Annäherungen gemacht. Aber ER klagt nun SIE auf Widerruf.