Seebad Rust: Areal wird aufwändig modernisiert

In Rust werden eifrig Pläne für kommende Sommersaisonen mit hoffentlich zahlreichen Badegästen geschmiedet. Das Seebad Rust soll nun aufwändig neugestaltet werden. Beim Umbau wird der Fokus auf einer nachhaltigen Modernisierung, die insbesondere wichtige Umweltaspekte mit einbezieht, liegen. Ebenfalls soll so eine Nutzung in den Wintermonaten ermöglicht werden.