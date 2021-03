„Starmania 21“: Die ewige Arabella Kiesbauer

So laut, grell und aufgedreht sie im Scheinwerferlicht oft wirkt, so ruhig und reflektiert ist sie privat. Seit 16 Jahren ist sie mit Florens Eblinger (46) verheiratet, einem der bedeutendsten Personalberatungs-Unternehmer im Land. Kennengelernt haben sie einander beim „Plachutta“ in der Wollzeile, als sie an unterschiedlichen Tischen saßen und zu flirten begannen. Der kühle Manager und die temperamentvolle Moderatorin - wie das schon so lange gut geht? „Wir lieben einander und wissen, dass man an einer Beziehung auch arbeiten muss. Daheim bin ich ja nicht die Moderatorin, der alles erledigt wird. Da trage ich schon selbst den Müll runter und erziehe die Kinder, so wie jeder andere auch.“ Schwungvoller Nachsatz: „Da zeigt oft schon eher mein Mann Temperament.“ Die beiden haben zwei Kinder, Nika (13) und Neo (8).