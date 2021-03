Daniel Bachmann: „Fast eine Massenschlägerei“

Daniel Bachmann im krone.tv-Interview: Der Keeper des englischen Zweitligisten FC Watford spricht mit Michael Fally via Skype über die 0:1-Niederlage gegen Bournemouth, die turbulenten Szenen in der Endphase („Es war ja fast eine Massenschlägerei“) das Projekt Aufstieg in die Premier League, seine Nationalteam-Ambitionen („Meine Leistungen waren zuletzt sehr zufriedenstellend, ich spiele um den Aufstieg in die beste Liga der Welt - mehr kann ich nicht machen“), England als möglichen Austragungsort der EM im Sommer, die baldige Öffnung der Stadien auf der Insel und seine beiden Kinder.