Hütter verliert „Erfolgs-Zwilling“ in Frankfurt!

Sportvorstand Fredi Bobic wird den deutschen Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt einem Bericht der ARD-„Sportschau“ zufolge im Sommer vorzeitig verlassen! „Ich brauche gar nicht groß rumeiern. Ich hab‘ vor einem Jahr bereits schon, also vor Corona, den Wunsch geäußert, den Verein im Sommer 2020 zu verlassen“, sagte Bobic laut der ARD in der Sendung „Sportschau Thema“, die am Dienstag um 23 Uhr ausgestrahlt werden sollte.