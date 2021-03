Skivergnügen mit einem Tiroler „Zauberteppich“

Auf- oder Abbau in nur einem Tag möglich

Die Länge kann modular in jeweils Drei-Meter-Schritten auf bis zu 400 Meter erweitert werden. Auf- bzw. Abbau sind in jeweils einem Tag möglich, versichert Wohlfarter. Eine Verlegung an einen anderen Standort in der Gemeinde sei somit ohne viel Aufwand durchzuführen. Eine spezielle Ausbildung für die Bedienung ist nicht nötig. So kann auch einfach der Skilehrer Herr über den Zauberteppich sein.