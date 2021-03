Stadt Salzburg: Brand in Wohnung im Lichthaus

Ein größerer Brandeinsatz ist zurzeit am Gebirgsjägerplatz in der Stadt Salzburg im Laufen. Laut Erstmeldungen brennt es in einer Wohnung im 8. Stock des unter Salzburgern als „Lichthaus“ bekannten Gebäudes. Die Berufsfeuerwehr konnte das Feuer bereits löschen. Ersten Informationen zufolge dürfte es durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst worden sein.