Londoner Polizei gibt bei Corona-Sündern auf

Viele Menschen in der britischen Hauptstadt zieht es derzeit in die Parks und die Flaniermeilen der Metropole. Menschenansammlungen, die laut den Corona-Maßnahmen verboten sind, stehen dabei an der Tagesordnung. Allein im Zentrum Londons habe man Strafen von insgesamt 70.000 Pfund (umgerechnet knapp 81.000 Euro) verhängt.