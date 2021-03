Startschuss für die steirischen Impfstraßen

Am heutigen Dienstag startet in der Steiermark die Impfung der über 85-Jährigen, die nicht in Heimen wohnen. Rund 27.000 Menschen erhalten in den kommenden Tagen die erste Dosis des Pfizer-Impfstoffes. Insgesamt haben sich aber weit mehr Steirerinnen und Steirer bereits für eine Impfung angemeldet.