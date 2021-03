In 15 Minuten von Hoch-Imst auf das Alpjoch

Almlift bleibt geöffnet

Man habe sich bewusst für eine Gondellösung entschieden, denn anders als in den meisten Tiroler Tourismusverbänden schlägt in Imst der Sommer den Winter. „Der Alpine Coaster und das Naturerlebnis sind die Zugpferde“, sagt Bergbahnen-GF Bernhard Schöpf, „da dürfen wir die älteren Menschen und die Kinderwägen nicht vergessen“. Deshalb sei die Barrierefreiheit eines der wichtigsten Kriterien. Nur mehr 15 Minuten wird die Fahrt auf derselben Trasse von Hoch-Imst bis zur neuen Bergstation am Alpjoch dauern, allerdings mit umsteigen. „Eine Durchfahrt ist nicht möglich“, sagt Schöpf. Die gute Nachricht zum Schluss: Weil mit der oberen Sektion begonnen wird, bleibt der Untermarkter Alm-Lift inklusive Alpine Coaster vom 21. Mai bis 5. September ungehindert geöffnet.