Frühlingserwachen: heuer wichtiger als je zuvor

Viel zu tun

25.000 Bäume, 1,35 Millionen Quadratmeter Grünfläche, 87 Spiel- und Sportplätze, sieben Friedhöfe mit 30.000 Grabstellen – darum kümmern sich Vorstand Thomas Klingler und sein Team. „Unsere Hauptaufgabe ist es, Parks, Spielplätze, Grünflächen und Friedhöfe in Schuss zu halten und die grüne Infrastruktur in der Landeshauptstadt weiterzuentwickeln. Im Vordergrund steht ein sparsamer Einsatz der Mittel sowie die Sicherung von städtischem Vermögen“, erklärt Klingler. 107 Fixangestellte arbeiten Vollzeit, acht Lehrlinge - fünf davon weiblich, was eine Trendwende bedeutet, war der Beruf des Gärtners doch lange männlich dominiert. Das Budget umfasst knapp über eine Million Euro, während 2,9 Millionen eingenommen werden.