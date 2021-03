Corona bei zwei Totgeburten in Israel festgestellt

Baby bewegte sich nicht mehr in Bauch der Mutter

So war eine 26-Jährige, die sich in der 36. Schwangerschaftswoche befand, am Freitag in ein Spital nahe Tel Aviv gefahren, weil sie keine Bewegungen ihres Kindes mehr im Bauch fühlen konnte. Zuvor waren bei der jungen Frau nur milde Covid-19-Symptome aufgetreten - sie hatte noch keine Impfung erhalten.