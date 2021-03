„Weil ich es einfach sehr gerne mache“

23 Jahre später wartet das Dusika-Stadion auf seinen Abriss, die rot-weiß-roten Leichtathleten küren in Linz ihre Hallen-Meister. Und erneut ist es – der mittlerweile 40-jährige – Lang, der eine Medaille holt. Dieses Mal Bronze im Kugelstoßen mit einer Weite von 13,49 Meter. „Dabei habe ich mich vor den Meisterschaften noch die Adduktoren lädiert und konnte nicht per Drehstoßtechnik stoßen“, verrät Lang, der bereits seit längerer Zeit in Innsbruck lebt und dort das Studio einer großen Fitness-Kette leitet – aktuell allerdings in Kurzarbeit ist.