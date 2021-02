Paukenschlag: Linz AG und LIWEST schmeißen hin

Ein Pauenschlag erschütterte Sonntag den Eishockey-Profibereich in Oberösterreich! Denn die Linz AG und deren Tochterunternehmen werden keine Gelder mehr fließen lassen. Was vor allem den EHV-Linz betrifft. Zumal die Linz AG der wichtigste Sponsor des 2020 neu gegründeten Vereins, der nach den Streiterein mit den Black Wings am Mittwoch erneut um die Aufnahme in die höchste Eishockey-Liga des Landes ansucht, war. Die Geldgeber ziehen sich nun aber komplett aus dem Profibereich zurück. Nur die Akademie und der Amateur- bzw. Breitensport werden weiterhin unterstützt.