Deutscher Arbeiter spurlos in Tirol verschwunden

Plötzlich hatte er Magenkrämpfe

Tags darauf leidet der Deutsche plötzlich an Magenkrämpfen, er sucht wiederholt die Toilette auf. Sein Chef sagte später vor der Kripo aus, er hätte ihn deshalb zum Erholen in sein Zimmer geschickt. Doch er ist niemals in seiner Unterkunft angekommen. Fest steht: Ab 13.02 Uhr schreibt er mehrere alarmierende SMS. An seinen Vater, die Mutter, eine Schwester – und an seinen besten Freund. Auszüge daraus: „Sie werden mich töten.“ „Ich weiß nicht, ob ich heute überleben werde.“ „Wenn ich mich nicht mehr melde, bin ich tot.“ „Sollte ich ermordet werden, will ich neben Oma und Opa begraben werden.“