Kunstaktion macht Überwachung in Graz zum Thema

Den Arbeiten des Studio Asynchrome gehen nicht nur langwierige und sehr genaue Recherchen voraus, es wird auch gewerkelt wie wild. „Gut 600 Stunden haben wir zu viert an der Umsetzung des Themas gezeichnet“, erzählen die beiden Künstler. Dazu kommen noch Schwierigkeiten, mit denen man nie gerechnet hatte, wie etwa die Brandschutzbestimmungen bei einer Seilbahn. Jetzt klebt aber eine überaus sichere Folie, die dank einer komplexen Programmierung zwischen semitransparent und blickdicht wechselt, an den Frontscheiben, der Decke und den Trennwänden. Und sie verhindert nicht nur den geradlinigen Blick nach draußen, sondern soll unsere Aufmerksamkeit auf die permanente Überwachung, Beobachtung und Kontrolle, der man in einer Stadt ausgeliefert ist, verdeutlichen. Während die eine Bahn das uns umgebende Datennetz zeigt, verdeutlicht die andere, dass man selbst in der Natur nicht mehr unbeobachtet ist. Von Wildkameras bis zu den Smartphones reicht da die Palette. Der seitliche Blick bleibt frei, zeigt aber ein anderes Graz als die touristische Wunschansicht.