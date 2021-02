Horror-Crash nach riskantem Überholmanöver

Schrecklicher Verkehrsunfall am Freitagabend auf der Hochkönigstraße bei St. Johann in Tirol! Ein 27-jähriger Tiroler krachte mit seinem Pkw in den Wagen eines entgegenkommenden 54-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker wurden dabei erheblich verletzt. Ein riskantes Überholmanöver soll dem folgenschweren Crash vorausgegangen sein.