Rapid ist heute auf Revanche für „Dummheit“ aus

Vor Derby in die Spur

Und seine Truppe muss nach zwei sieglosen Wochen (0:0 in Altach, 2:4 in Salzburg) zurück in die Spur. Noch dazu vor dem Wiener Derby. Vor seinem zukünftigen Schützling Grüll muss er nicht extra warnen: „Er ist schnell, soll immer gut spielen, außer gegen uns“, so Kühbauer.Der heute wohl wieder auf Ljubicic im Mittelfeld setzt. Fountas war - wie viele - in Salzburg schwach, das bekam er auch zu hören - da ist heute eine Reaktion gefragt. Denn auch ohne Kitagawa hat Rapid offensiv noch immer Alternativen ...