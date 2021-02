Salzkammergut geht auf die Suche nach Originalen

Ein Jahr für Ideenfindung

Gut ein Jahr will man sich für die Phase der Ideenfindung Zeit nehmen, danach in die konkrete Programmplanung für 2024 gehen: „Wir wollen am Ende ein Programm bieten, das in dieser Form nur im Salzkammergut möglich und hier tief verwurzelt ist, das aber trotzdem eine Strahlkraft für ganz Europa entwickeln kann“, so Rabl.