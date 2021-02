Bald nach der OP heim: Wie Tageskliniken arbeiten

In Österreich 10 Prozent

Immer mehr Spitäler richten Tageskliniken ein. „In Österreich ist der Anteil an tagesklinischen Eingriffen mit zehn Prozent relativ niedrig. Es gibt Länder mit einem Anteil von mehr als 50 Prozent“, zieht Eschertzhuber einen Vergleich, schränkt aber ein, dass ein so hoher Anteil nicht zwingend positiv sei: „Oft fehlen schlicht die Betten, um Patienten länger zu betreuen.“ Der Mediziner sieht eine Verdoppelung des Anteils in Österreich als realistisches und erstrebenswertes Ziel: „Schließlich entspricht das auch dem Wunsch vieler Patienten.“

Die Tagesklinik in Hall ist eingebettet in das neue Chirurgiezentrum, in das 70 Millionen € investiert wurden. Am 1. März wird sie ihren Betrieb aufnehmen.