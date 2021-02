Wr. Neudorf öffnet binnen Stunden 10 Teststraßen

Nachdem bekannt wurde, dass insgesamt sieben Fälle der südafrikanischen Virusvariante in Wiener Neudorf im Bezirk Mödling aufgetreten sind, wurden noch am Mittwoch eigens zehn PCR-Teststraßen eingerichtet, um der Bevölkerung ein zusätzliches PCR-Testangebot bieten zu können. Die Abfertigung funktionierte sehr effizient, trotzdem bildeten sich teilweise lange Schlangen. Allerdings hielt sich die Wartezeit in Grenzen.