Künftiges Prunkstück von Linz in Zielgerade

Pünkltich um 7 Ugr ging‘s los

Doch während tags zuvor die Vorarbeiten wegen starken Nebels erst mit dreistündiger Verspätung starten konnten, meinte es der Wettergott gestern gut mit den Akteuren. Pünktlich ab 7 Uhr kam so richtig Bewegung in die Mega-Baustelle an der Donau, wurde das 2800 Tonnen schwere Tragwerk Millimeter für Millimeter in Position gebracht. Die Schwimmplattformen dockten dafür am Brückenpfeiler an, der Bogen wurde gesenkt. Danach wurde Wasser in die Plattform gepumpt, um den Ponton absinken zu lassen, bis das Tragwerk schließlich auf dem Pfeiler auflag.