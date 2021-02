Bad Gastein will ab 2024 wieder durchstarten

Im Detail: Straubinger Hotel und Badeschlössl werden zu Luxus-Hotels der 4- oder 5-Sterne-Klasse. 62 Zimmer sollen entstehen – „historisch, modern, luxuriös“ wie die Wiener BWM Architekten andeuteten. Das Badeschlössl bekommt einen 35-Meter-Zubau mit Glas und Kunststein-Beton-Fassade. Damit würde sich die Bettenzahl auf 150 erhöhen. Im Erdgeschoss der „alten Post“ soll ein Concept-Store einziehen – was mit den oberen Geschossen passiert, ist unklar. Mit den Hotels, einem Cafe und einem Restaurant soll der Straubinger Platz neu belebt werden. Währenddessen feilt die Gemeinde an der neuen Verkehrsführung mit zwei Parkhäusern und Verbindungstunnel – 500 zusätzliche Stellplätze entstehen so bis 2026 am Bahnhof. Der Baustart bei den Hotels erfolgt de facto sofort – der erste Kran steht schon vor Ort. Den Eröffnungstermin verriet Haslauer persönlich: Der 31. Dezember 2023.