Rumer Willis: „Gefühl, als würde ich sterben“

Unterstützung von Followern gibt ihr Kraft

Was ihr Kraft gibt, ist die Unterstützung, die sie von Freunden und auch ihren Followern erhält. So wie nach ihrem Posting in ihrer Instagram-Story, für das sie sich mit einem Tanz in ihrem Lieblingskleid bedankte: „Die wundervollen Nachrichten von euch hat mir die Welt bedeutet. Ich fühlte mich so geliebt und unterstützt!"