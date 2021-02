Kambodscha: 61 Hunde vor dem Schlachthaus gerettet

Die „Krone Tierecke“ begleitetet bereits 2019 einen Einsatz der „Vier Pfoten“ in Kambodscha. Es ging darum, Hunde vor dem grausamen Tod in Schlachthäusern zu retten. Trotz Verbotes bot sich den Polizisten in Siem Reap kürzlich ein schreckliches Bild: 61 junge Hunde, viele von ihnen noch Welpen, waren eingepfercht in sechs kleinen Käfigen auf dem Weg in ein Schlachthaus in Kampong Cham. Die Behörden konfiszierten die Tiere umgehend.