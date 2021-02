Neues Industriegebiet sorgt für Wirbel in Hermagor

„Vorweg sei gesagt, dass es sich grundsätzlich um ein gutes Vorhaben handelt, denn aus den Abfallprodukten der in Hermagor angesiedelten Holzfirma Hasslacher würden in unmittelbarer Nähe Dämmstoffplatten hergestellt werden“, so Vizebürgermeister Leopold Astner. Die Holzreste müssten nicht mehr wie bisher nach Udine gebracht werden, sondern könnten im Sinne der Nachhaltigkeit praktisch im Ort verwertet werden. Die Herangehensweise dieser Umplanung von einem Gewerbepark zur Industriezone sorgt in der Gemeinde aber für Unmut. „Wir wurden nicht informiert; selbst ich als Verantwortlicher für die Raumplanung erfuhr erst über die Gemeindehomepage, dass ein Industriegebiet entstehen soll“, erzählt Astner.