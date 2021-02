Neues Angebot wurde von den Linzern gut angenommen

Getestet wird im mobilen Testbus an 17 Haltestellen, darunter an der Station Reindlstraße in Urfahr. Hier hatte sich rasch eine kleine Schlange gebildet. „Ich hab’ mich spontan angemeldet. Der Bus ist für mich der nächste Ort zum Testen“, berichtet Manuel Walnöfer (39). Der Busstopp liegt auf seinem Weg zur Arbeit. „Ich möchte sichergehen, dass ich gesund bin und will auch meine Kollegen schützen“, schildert er seine Motivation.