Bankräuber bei Überfall nervös wie ein Anfänger

Der maskierte Bankräuber war vom Scheitel bis zur Sohle in Schwarz gekleidet, sogar Schuhe und Rucksack hatten diese Farbe. Er betrat eine Viertelstunde vor Geschäftsschluss das Geldinstitut im Ortszentrum von Rainbach im Innkreis. Die Raiffeisenfiliale ist am Montag nur von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Es war kein Kunde in der Bank. Der Gauner bedrohte die drei Mitarbeiter mit einer Faustfeuerwaffe, vermutlich einer Pistole, und forderte nervös Geld. Danach flüchtete er über eine Treppe Richtung Pfarrheim und konnte in der 1490-Einwohner-Gemeinde spurlos verschwinden, was auf gute Ortskenntnis schließen lässt.