Verdacht auf neue Corona-Mutation in Salzburg

Nach der Aufregung rund um die Fälle der Südafrika-Mutation zuerst in Tirol und dann in Salzburg gibt es jetzt erneut Grund zur Beunruhigung. Laut „Krone-Informationen“ sorgt die Brasilianische Virus-Mutation des Coronavirus im Moment bei den Behörden für Kopfzerbrechen. Denn: Sie könnte bereits in Salzburg angekommen sein. Damit wäre Salzburg österreichweit das erste Bundesland mit einem Fall der brasilianischen Virus-Variante.