Weststrecke nun wieder zweigleisig befahrbar

Die Weststrecke ist zwischen den Bahnhöfen Hallwang-Elixhausen und Seekirchen am Wallersee nun wieder uneingeschränkt in Betrieb: Nach der Entgleisung mehrerer Wagons eines Güterzuges vor gut zwei Wochen wurden die Reparaturarbeiten am zweiten Streckengleis früher als geplant abgeschlossen.