An den Schulen fehlt das Verwaltungspersonal

In der Stadt ist die Lage besonders drastisch: „Zusätzliche Verwaltungskräfte wären an einigen großen Schulen dringend notwendig“, berichtet Birgit Heinrich von der Bildungsdirektion. Abhängig von Schulart, Klassengröße, Schüler- und Lehreranzahl werden Schulen Assistenzkräfte zugeteilt. „Wir haben eine Sekretärin erhalten, weil wir für den Bezirk Stadt und Umgebung, teils auch für Hallein die Externistenprüfungen abwickeln, was ein enormer Verwaltungsaufwand ist“, so Thomas Schiendorfer, Direktor an der MS Nonntal. Eigentlich teilen sich Land und Stadt die Kosten für Assistenzstellen – die Stadt stellt sich in vielen Fällen jedoch quer.