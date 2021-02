Künstler spenden Werke für schwerkranken Kollegen

Im Dezember des vergangenen Jahres war sie ein berührender Lichtblick in düsteren Zeiten: die Blitz-Hochzeit von Emil Gruber und seiner Gaby am Krankenbett im LKH Graz. Die Situation des schwer kranken freien Künstlers, Autors und Kurators, der unter anderem für die spannende Ausstellung „Keep smiling - Humor als Waffe“ im Joanneum oder „Tarnschriften“ über versteckte Botschaften in der Landesbibliothek verantwortlich zeichnete, hat sich aber nicht gebessert.