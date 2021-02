Austria Wien: Wenig Klarheit, viel Ungewissheit

Stöger will der Ungewissheit bald mit Klarheit begegnen: „Was meine Person betrifft, wird bis Mitte März die Entscheidung fallen. Der Klub will, dass ich an Bord bleibe, würde mir auch länger Zeit geben, aber ich will das so zeitnah wie möglich entscheiden.“ Die für Stöger entscheidenden Fragen: Wie sehen die Rahmenbedingungen aus? Wie sieht die Struktur aus? Wie sieht die Zielsetzung aus? Und: Wie stellt sich der Verein generell für die nächsten Jahre auch intern neu auf?