Erst ein Unfall stoppte „Geschwindigkeits-Rausch“

Gegen 15.50 Uhr fuhr ein Grazer (59) mit seinem PKW in Richtung Kalsdorf. Ebenfalls im Auto befand sich eine 26-jährige Frau. Der Autofahrer fuhr bei grüner Ampelschaltung in die dort befindliche Kreuzung ein. Zur selben Zeit fuhr der 21-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit auf der L 373 in Richtung Westen. Der Motorradfahrer missachtete die rote Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich, dabei krachte er mit dem Auto zusammen. Der 21-Jährige stürzte und verletzte sich schwer an der Hand.