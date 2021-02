Rosalie: Noch immer keine Pflegehilfe in Sicht

„Mobitik“ verwehrt sich gegen Kritik

Kerstin Egger, die Geschäftsführerin der Volkshilfe Tirol, meint in ihren einführenden Worten im Telefongespräch mit der „Tiroler Krone“: „Wir sehen die Dinge nicht so und eine Wahrheit gibt es in dieser Sache nicht, sondern meistens sind es ein bis zwei, oder mehrere verschiedene Perspektiven“. Geschäftsführerin Egger will nämlich nicht weiter „Öl ins Feuer gießen“, da die betroffenen Familien sonst nur noch mehr belastet werden könnten.