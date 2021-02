Kanye West: Fertig wegen Trennung von Kardashian

„Kanye geht es nicht gut“, wird ein Insider vom „People“-Magazin zitiert. „Er ist ängstlich und sehr traurig. Er weiß, dass die Ehe vorbei ist und dass im Moment nichts getan werden kann. Er weiß auch, was er in Kim verliert.“ 2020 sei für das berühmte Paar ein schwieriges Jahr gewesen. Im Jänner 2021 sei dann klar gewesen, dass Kardashian plant, ihre Ehe mit West zu beenden. „Sie sind einfach nicht auf der gleichen Seite, wenn es um ihre Zukunft als Familie geht“, so der Vertraute der Situation.