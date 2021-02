Linz AG bringt bald Dächer und Fassaden zum Blühen

Mitarbeiter helfen in anderen Bereichen aus

„Alles, was wir verdienen, investieren wir - wir gehen da an die Grenze des Möglichen“, sagt Haider. Die Corona-Situation fordert die Linz AG enorm: Zu Beginn jeder Lockdown-Phase stiegen die Müllmengen in den ersten drei Wochen enorm an. Andere Bereiche sind von Unterbrechungen betroffen. Im Frühjahr 2020 konnten sich Mitarbeiter des Containerterminals für bis zu drei Monate bei der Müllabfuhr verpflichten, nun helfen Beschäftigte der Bäder in der Materialwirtschaft aus. „Wir helfen zusammen“, so Haider.