Defekte Lampe löste Flammeninferno aus

Am Dienstagabend wurde ein Stallgebäude in Spielfeld ein Raub der Flammen. Kühe konnten gerettet werden, das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern ab. Neun Feuerwehren standen im Einsatz. Nun steht die Brandursache fest: ein elektronischer Defekt an einer Beleuchtungseinrichtung.