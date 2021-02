Erster Europacup-Auftritt: Ferlach erobert Neuland

Dreimal kampflos weiter. Kurioser hätte das erste Europacup-Abenteuer eines Kärntner Handball-Vereins nicht beginnen können. Corona sei „Dank“. Jetzt wird’s aber endlich ernst. Heute bricht Ferlach mit einer 25-köpfigen Abordnung um 6.30 Uhr Richtung Wien auf, jettet dann per Flieger nach Zypern. Wo in der Hauptstadt Nikosia die nächste Kuriosität im Achtelfinale des EHF European Cup folgt: In einem unüblichen „Doppel“ aus Hin- und Rückspiel wartet morgen und Samstag (je 19.15 Uhr) Anorthosis Famagusta auf die Rosentaler - die ja freiwillig aufs Heimrecht verzichteten.