Skicrosser dominieren auf der Reiteralm

Wie tags zuvor die Snowboarder (neun heimische Fahrer schafften bei den Herren den Sprung in das Finale der Top-32) haben sich am Mittwoch auch die ÖSV-Skicrosser in der Qualifikation für den Heimweltcup auf der Reiteralm in starker Form präsentiert! Bei den Herren raste der Oberösterreicher Johannes Rohrweck auf dem 1190 Meter langen Kurs in 58,24 Sekunden zur Bestzeit. Mit nur vier Hundertstelsekunden Rückstand landete der Steirer Robert Winkler auf Platz zwei. Bei den Damen schafften neben Katrin Ofner (6.) auch die beiden Weltcup-Debütantinnen Tatjana Meklau (9.) und Christina Födermayr (11.) den Sprung in das 16er-Finale am Freitag (Start 11.30 Uhr).