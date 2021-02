Anwalt und polnische Firma kassieren von Lenkern

Leser Walter H. (Name von der Redaktion geändert) holte im Dezember seine Kontoauszüge bei der Bankfiliale. Er hatte Glück und fand einen Parkplatz auf der Straße. Beim Wegfahren fiel ihm aber auf, dass sein Handy nicht da war. Also fuhr er auf ein Grundstück bei der Filiale, auf dem sich auch Parkplätze für Bankkunden befinden. Am Weg dorthin bemerkte seine Frau, dass das Mobiltelefon in der Mittelkonsole liegt. „Statt auf einem der Plätze zu parken, bin ich wieder rausgefahren“, erinnert sich der Pensionist. Wenige Wochen später flatterte das Schreiben eines Wiener Anwalts ins Haus, der im Namen seiner Mandantschaft - eine Firma, die zumindest von der Bezeichnung her aus Polen sein dürfte - 360 Euro für die Besitzstörung fordert. Diese sei fotografisch festgehalten worden. Die Konstellation ist, sagen wir mal, eigenartig.