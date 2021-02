Glatteis nach Eisregen im Osten Österreichs

Salzstreuverbot in Wien aufgehoben

Doch auch in Wien führte die Eisglätte zu unfreiwilligen und nicht ungefährlichen Rutschpartien. Für die Bundeshauptstadt wurde deshalb das Salzstreuverbot vorübergehend aufgehoben. Wie die MA 48 am Morgen mitteilte, gelte dies vorerst bis 10 Uhr.