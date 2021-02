Vertreibt 5G-Netz unsere Vögel?

„Kein Beweis für Gefährdung durch 5G“

"Es gibt keinen wissenschaftlich belastbaren Hinweis auf eine Gefährdung von Tieren durch das 5G-Netz. Viele Vogelarten haben keinen Anlass, sich in Menschennähe zu begeben um dort Futter aufzunehmen, denn sie finden ausreichend Nahrung in der freien Natur. 2020 war in Österreich ein besonders starkes Mastjahr bei Buchen, Tannen, Eichen und Fichten, das bedeutet, dass besonders viele Baumsamen verfügbar sind. Aufgrund dessen hält sich der Drang der Samenfresser bei den Futterstellen in den Siedlungen deutlich in Grenzen. Meisen, Kleiber und Buntspechte besuchen die Futterhäuschen weitaus seltener, als in den Vorjahren. Diese Beobachtung bestätigt auch die aktuelle Wintervogelzählung."