„Masked Singer“: Germknödel sorgt für Überraschung

Was für ein Auftakt in die zweite Staffel von „The Masked Singer Austria“! Ob Baby-Elefant, Weintraube oder Wackeldackel: Die Stars unter den bunten Masken sorgten am Montagabend wieder für reichlich Unterhaltung und gute Stimmung. Einer überraschte die Fans mit seinem Auftritt aber ganz besonders: das Germknödel!