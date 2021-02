Friesacher Firma macht plastikfreie Alternativen

Die Pakete, die in die ganze Welt hinausgehen, stapeln sich in Friesach. Präparate und Nahrungsergänzungsmittel werden in der Burgenstadt erzeugt. „Silicium ist eines der wichtigsten Elemente im Körper, um gesund zu bleiben“, sagt Firmenchef Gerhard Möser. „Es betrifft vor allem die Zellteilung, pro Sekunde werden bei Menschen zehn Millionen neue Zellen gebildet. Jede einzelne hat ein Kraftwerk, Silicium transportiert Kalium, Calcium und Natrium, dient sozusagen als Treibstoff fürs Leben.“ Bereits Säuglinge haben viel Silicium in sich, das meiste übrigens in der Nabelschnur. Nach 16 Jahren nimmt der Haushalt etwas ab. „Daher soll man viel Sterz, Hirse und Hafer essen.“ Das Spurenelement hilft zudem mit, Plastik aus dem Blut zu leiten. Der Kunststoff gilt ja erwiesenermaßen als Feind in uns.