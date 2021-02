Zu viele Skitourengeher: Windpark wurde abgedreht!

Tourengeher auch abends unterwegs

„Ich habe ja vollstes Verständnis für jeden, der raus in die Natur möchte. Nur: An ein paar Spielregeln sollte man sich schon halten“, übt auch Michaela Peer, Forstrevierleiterin von Mürzzuschlag, leise Kritik. Die Auswüchse des Skitourenbooms im heurigen Winter sind auch für die 52-Jährige neu: „Erst letzte Woche ist mir um 20 Uhr am Abend ein Mann mit der Stirnlampe entgegengekommen. Dass die Leute nun auch so spät noch unterwegs sind - das gab’s noch nie“, meint Peer.