Nach Herzstillstand mit Unterkühlung Leben retten

GAK-Sportdirektor Alfred Gert erlitt vor einer Woche während einer Ansprache an die Mannschaft einen Herzinfarkt und musste wiederbelebt werden. Um die Überlebenschancen in so einem Fall zu erhöhen, wird der Körper abgekühlt. Warum ist das so wichtig? Dirk von Lewinski, Kardiologe an der Uniklinik Graz, klärt auf.