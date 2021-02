Tests „einziger Weg, die Skigebiete offenzuhalten“

„Obwohl die Clusteranalysen der AGES zeigen, dass es so gut wie keine Fälle gibt, wo die Ansteckung beim Skifahren passiert ist, kommen wir mit der nunmehrigen Verordnung den Forderungen des Gesundheitsministeriums nach“, wird Geisler, der auch Sportreferent ist, in einer Aussendung des Landes Tirol zudem zitiert. Der Preis für den Sport in der Natur „ist das Testen“, so Geisler, der sich bei den Tiroler Seilbahnunternehmen „aufrichtig“ bedankte, „die die Lifte allen voran für die einheimische Bevölkerung geöffnet haben, obwohl Corona-bedingt wirtschaftliche Einbußen verzeichnet werden“.