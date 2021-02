Schuldnerberatung bekommt vom Land OÖ mehr Budget

Frist für Stundungen ist abgelaufen

Bei weniger Einkommen aufgrund der Coronakrise wurden ab April 2020 fällige Kreditraten bis 31.1.2021 gestundet. Diese Frist sei nun abgelaufen, sagte Berghuber und riet Betroffenen, das Gespräch mit der Bank zu suchen oder sich an die Schuldenberatung zu wenden. „Die Überschuldungsgefahr in privaten Haushalten hat sich massiv erhöht. Viele nahmen Stundungen in Anspruch, haben aber nicht kalkuliert, dass es so lange dauert“, erklärte Gerstorfer.